2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda 3. hafta ve son maçında Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan Hırvatistan-İskoçya mücadelesini Hırvatlar 3-1 kazandı ve 2. olarak adını son 16'ya yazdırdı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 D Grubu son hafta maçında Hırvatistan ile İskoçya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Hırvatistan 3-1 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Vlasic, 62'de Luka Modric ve 77. dakikada ise Ivan Perisic kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 42. dakikada McGregor'dan geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise İngiltere, Çekya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan 4 puana ulaştı ve 2. sıraya yükselerek adını son 16'ya yazdırdı. İskoçya ise grubu 1 puanla sonuncu sırada tamamladı.

EURO 2020 D GRUBU PUAN DURUMU

İngiltere - 3 maç - 7 puan

Hırvatistan - 3 maç - 4 puan

Çekya - 3 maç - 4 puan

İskoçya - 3 maç - 1 puan

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