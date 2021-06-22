22 Haziran 2021, Salı

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Hırvatistan 3-1 İskoçya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hırvatistan son 16'da!

Hırvatistan son 16'ya yükseldi!
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () D Grubu'nda 3. hafta ve son maçında ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan Hırvatistan-İskoçya mücadelesini Hırvatlar 3-1 kazandı ve 2. olarak adını son 16'ya yazdırdı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Hırvatistan 3-1 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada , 62'de ve 77. dakikada ise Ivan Perisic kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 42. dakikada 'dan geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise , 'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan 4 puana ulaştı ve 2. sıraya yükselerek adını son 16'ya yazdırdı. İskoçya ise grubu 1 puanla sonuncu sırada tamamladı.

EURO 2020 D GRUBU PUAN DURUMU

İngiltere - 3 maç - 7 puan
Hırvatistan - 3 maç - 4 puan
Çekya - 3 maç - 4 puan
İskoçya - 3 maç - 1 puan

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