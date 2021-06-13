13 Haziran 2021, Pazar

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A Milli Takım'da Galler maçı öncesi sıcak gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı

Galler maçı öncesi sıcak gelişme! 2 yıldız idmanda yer almadı
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () ilk maçında 'ya 3-0 mağlup olan 'ımız, grubun ikinci karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan ve idmanda yer almadı. | Son dakika EURO 2020 haberleri.

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi 'nün maçlarına ev sahipliği yapan 'da teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan ve idmanda yer almadı.

Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.

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Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Galler hazırlıklarını sürdürdü

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