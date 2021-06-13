A Milli Takım'da Galler maçı öncesi sıcak gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ımız, grubun ikinci karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı. | Son dakika EURO 2020 haberleri.

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı.

Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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