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Son dakika spor haberleri: İtalya Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı!

İtalya Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı!
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

maçında A Milli Takım'ımız ile kozlarını paylaşacak olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 26 kişilik kadrodan çıkarılan idmanda yer almazken, ise takımdan ayrı çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa Şampiyonası açılış mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek olan Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 26 kişilik kadrodan çıkarılan idmana katılmadı. ise takımdan ayrı çalıştı.

maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarını 'nda yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ile başlayan idman top kapma ile devam etti. İtalya Milli Futbol Takımı, idmanın basına açık kısmını topla yapılan koşu çalışmaları ile tamamladı.

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Türkiye maçının taktiği üzerinde duruldu. İtalya'da Marco Veratti takımdan ayrı çalışma gerçekleştirirken, kadrodan çıkarıldığı açıklanan Pellegrini idmanda yer almadı.

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