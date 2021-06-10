Son dakika spor haberleri: İtalya Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımız ile kozlarını paylaşacak olan İtalya, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 26 kişilik kadrodan çıkarılan Pellegrini idmanda yer almazken, Marco Veratti ise takımdan ayrı çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa Şampiyonası açılış mücadelesinde Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 26 kişilik kadrodan çıkarılan Pellegrini idmana katılmadı. Marco Veratti ise takımdan ayrı çalıştı.
Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ile başlayan idman top kapma ile devam etti. İtalya Milli Futbol Takımı, idmanın basına açık kısmını topla yapılan koşu çalışmaları ile tamamladı.
Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Türkiye maçının taktiği üzerinde duruldu. İtalya'da Marco Veratti takımdan ayrı çalışma gerçekleştirirken, kadrodan çıkarıldığı açıklanan Pellegrini idmanda yer almadı.
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