10 Haziran 2021, Perşembe

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İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini Türkiye 11'ini belirledi!

Roberto Mancini Türkiye 11'ini belirledi!
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

İtalya Teknik Direktörü , ile oynayacağı maçın ilk 11'ini belirledi.

EURO 2020'nin açılış maçında ile karşılaşacak olan İtalya'da teknik direktör , ilk 11'ini belirledi.

VERRATTI AÇILIŞTA YOK

yakınlarındaki Coverciano'da son hazırlıklarını yapan ve Roma'ya geçen İtalya'da Roberto Mancini, 'yi açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve bunu atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle bu maçta hiç süre almadan 16 Haziran'daki maçında görev alacağı belirtildi.

Sakatlığını atlatan ise son antrenmanlarda as takıma dahil edildi. Fizik kondisyon açısından durumu iyi olan Florenzi için Mancini de doktorlarla görüştükten sonra oynatma kararı aldı.

SAVUNMADA SÜRPRİZ KARAR

İtalya, kalede ile maça başlayacak.

Savunmanın sağında Alessandro Florenzi, stoperde ve , solunda ise görev alacak. Spinazzola, son antrenmanlardaki performansıyla Emerson Palmieri'den formayı kaptı.

VERRATTI YERİNE LOCATELLI

Orta sahanın ortasında ve oynayacak. Bu ikiliye Verratti'nin yerine bu maçta Locatelli eşlik edecek.

MANCINI'NİN HÜCUM ÜÇLÜSÜ

Hücumda sağda, solda, Ciro Immobile ise santrforda görev alacak.

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