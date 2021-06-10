İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini Türkiye 11'ini belirledi!
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Milli Takımımız ile oynayacağı maçın ilk 11'ini belirledi.
EURO 2020'nin açılış maçında Milli takımımız ile karşılaşacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, ilk 11'ini belirledi.
VERRATTI AÇILIŞTA YOK
Floransa yakınlarındaki Coverciano'da son hazırlıklarını yapan ve Roma'ya geçen İtalya'da Roberto Mancini, Marco Verratti'yi açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve bunu atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle bu maçta hiç süre almadan 16 Haziran'daki İsviçre maçında görev alacağı belirtildi.
Sakatlığını atlatan Alessandro Florenzi ise son antrenmanlarda as takıma dahil edildi. Fizik kondisyon açısından durumu iyi olan Florenzi için Mancini de doktorlarla görüştükten sonra oynatma kararı aldı.
SAVUNMADA SÜRPRİZ KARAR
İtalya, kalede Gianluigi Donnarumma ile maça başlayacak.
Savunmanın sağında Alessandro Florenzi, stoperde Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini, solunda ise Leonardo Spinazzola görev alacak. Spinazzola, son antrenmanlardaki performansıyla Emerson Palmieri'den formayı kaptı.
VERRATTI YERİNE LOCATELLI
Orta sahanın ortasında Nicolo Barella ve Jorginho oynayacak. Bu ikiliye Verratti'nin yerine bu maçta Locatelli eşlik edecek.
MANCINI'NİN HÜCUM ÜÇLÜSÜ
Hücumda Domenico Berardi sağda, Lorenzo Insigne solda, Ciro Immobile ise santrforda görev alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig