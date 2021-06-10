Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş Türkiye-İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. "Olağan dışı bir şey istemiyorum. Korakor oynamaya çalışacağız" dedi. Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AÇILIŞ MAÇINI OYNAMAK MUTLULUK VE GURUR VERİCİ"

"Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu organizasyona ilk adımı atacağız. Bu yolculuğun açılış maçını oynamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Futbol emekçilerine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Her zaman umutlu olmak için direnç gösterdiler."

"ÇOĞU OYUNCUMUZ İLK KEZ BU HEYECANI YAŞAYACAK"

"İtalya ile başlayacağız. Her takımın özellikleri var. Takımımızın kendisini göstereceğini düşünüyorum. İlk kez açılış maçını oynayacağız. Avrupa Şampiyonası tecrübesi olan oyuncularımız var ama çoğu oyuncumuz ilk kez bu heyecanı yaşayacak."

"İYİ FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Turnuvada iyi futbol oynamak istiyoruz. İtalya Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. İtalya'ya karşı ilk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Biz buraya favori olarak gelmedik ama temennimiz favoriler arasında olmak."

"KORAKOR OYNAYACAĞIZ"

"İtalya'nın çok yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Kağıt üzerinde baktığımızda bizden daha iyi görünüyorlar. Ama saha içerisinde oynanan oyun farklı olacaktır. Oyuncularımın yeteneklerini ve karakterlerini sahada görmek istiyorum.Olağan dışı bir şey istemiyorum. Korakor oynamaya çalışacağız."

"İTALYA DA BİZİM GİBİ FUTBOLA ÇOK TUTKULU"

"İtalya, bir kez Dünya Kupası'nı kaçırınca yer yerinden oynayan bir ülke. Bizim gibi onlar da futbola çok tutkulular. Maçın zorlukları da var kolaylıkları da. Onları da kendimizi de tanıyoruz. Bonucci, Chiellini, kalede Donnarumma, Jorginho gibi çok iyi kadroları var. Çoğunlukla kendi liglerinde oynuyorlar. Çok başarılılar."

"EURO 2020'nin hepimiz için özel bir anlamı var. Sportif başarının yanında fair play ve ülke tanıtımını unutmayacağız."

"OYUNUMUZLA İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

"İlk maçta da oyunumuzla akılda kalmak istiyoruz, son maçta da. Son maçta olmasak da oyunumuzla iz bırakmak istiyoruz. Dünya futbolunun ilgi ile izleyeceği ve etki yapacağı bir maç olacak. Bu herkes için önemli bir adım. Sportif başarıyı kovalarken, ülke tanıtımını ve fair-playi de unutmayacağız. Böyle alacağımız bir sonuç bizi daha çok mutlu eder."

"ÇOK DİKKATLİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

"Uzun zamandır kaybetmiyorlar. Takımı oyunu oynuyorlar. Çok dikkatli olmak zorundayız. Kendi özelliklerimizi göstermemiz sonucu lehimize çevirebilir. Umarım bu duruma düşmeyiz. Buraya kolay gelmedik, buraya herkesi getirmiyorlar."

"TECRÜBE DURARAK KAZANILMIYOR"

"Kazansak da kaybetsek de 2 maçımız daha var. İtalya'yı yenersek, grubun dengesini değiştiririz. Oyuncularımız genç ama deneyimleri var. Bu deneyimlerinin ne kadar başarı getireceğini göreceğiz. 2002'de de Dünya Kupası'na hiç katılmayan oyuncular ile gitmiştik. Daha sonra tecrübe elde ettiler. Tecrübe durarak kazanılmıyor."

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