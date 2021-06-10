10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Hakan Çalhanoğlu Türkiye - İtalya maçı öncesi konuştu!

Hakan Çalhanoğlu: Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika haberi: 'mızın yıldız futbolcusu , EURO 2020'deki maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

'nin açılışında cuma günü ile karşılaşacak olan 'da yıldız oyuncu , karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem kendi hem de için özel bir maç olacağını belirten Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'da olduğu için de benim için ayrı özel bir maç. Takım arkadaşlarıma oynayacağım için mutluyum. Güzel bir maç olacak. Buraya kadar geldik, bugünü bekledik. Sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah puanla ayrılırız" diye konuştu.

"BİZİM DE KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Takım olarak hazır olduklarını vurgulayan Çalhanoğlu, "Onlar bize taktik anlayışlarından bahsetmediler. Biz de aynı şekilde kimseye bir şey söylemiyoruz. Sahada her şeyimizi ortaya koyacağız. İtalya'yı iyi analiz ettik, hazırız. Onların kaliteli bir takıma sahip olduklarını biliyoruz. İyi oyuncuları var. Biz de buralara kolay gelmedik. Takım oyunuyla buraya geldik. Bizim de kaliteli oyuncularımız var. İnşallah yarın kazanırız. Biz de gün gün, maç maç bakarak ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BURADAN PUANLA GİDEBİLİRİZ"

"Finalde İtalya ile karşılaşırsak güzel olur" diyen Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'ya saygı duyuyoruz. Onların kalitelerini biliyoruz. Bizim de kendimize ait bir kalitemiz var. Buralara kolay gelmedik. Kendi oyunumuzu oynadığımız zaman, korkmadan oynadığımız zaman güzel şeyler yapabiliriz. İnşallah buradan puanla gidebiliriz" açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

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