Polonya-Slovakya | CANLI
EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Polonya-Slovakya maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI anlatımı haberimizde...
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında Polonya ile Slovakya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
POLONYA-SLOVAKYA İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski, Lewandowski.
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda.
POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Polonya - Slovakya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Romanyalı hakem Ovidiu Haţegan yönetiyor.
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