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Polonya-Slovakya | CANLI

Polonya-Slovakya | CANLI
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. Polonya-Slovakya maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI anlatımı haberimizde...

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

POLONYA-SLOVAKYA İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski, .

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda.


POLONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Polonya - Slovakya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Romanyalı hakem Ovidiu Haţegan yönetiyor.

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