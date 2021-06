Son dakika EURO 2020 haberleri: Roberto Mancini Türkiye-İtalya maçı öncesinde konuştu

Son dakika spor haberleri: İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye maçı öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Mancini, "Burak Yılmaz çok sevdiğim bir oyuncu, umarım Burak Yılmaz umarum bize gol atamaz." dedi.

EURO 2020 açılış maçında yarın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Milli takımın tecrübeli ismi Burak Yılmaz 'ın bu sezon gösterdiği performansa dikkat çeken Roberto Mancini, "Burak harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın bize gol atmaz. Kendisi benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız. Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Karşılaşma öncesinde ne için konsantre olacaklarını çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizen Mancini, "Şu an her şey iyiye doğru gidiyor. Halkımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Biraz daha eğlenmelerini sağlamak. 90 dakika boyunca mümkün olduğu kadar iyi zaman geçirtmek istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi ne için konsantre olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.Şampiyonadaki hedeflerinden de bahseden Mancini, "Burada oynayan diğer takımlar gibi bizim de zor bir maç takvimimiz var. Sonuçta hepimiz futbol oynuyoruz. Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor. 3 yıl önce de güvenli olduğumu hissediyordum. Şu an kendimi daha da güvende hissediyorum. İnanılmaz oyuncularımız ve her şeyden önce harika bir takım ruhumuz var. Uzunca bir süredir beraber ve eğlenerek çalışıyoruz. Amacımız tabii ki bu turnuvanın sonunda Londra ve Wembley'e ulaşmak" şeklinde konuştu.Uzun zaman sonra taraftarların tribünlere dönecek olması hakkında sorulan soruya da cevap veren Mancini, "Taraftar ne kadar olursa o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Bunların içinde sadece bizim taraftarımız değil, Türk taraftarlar da olacak. Bu kadar uzun süren bir pandemi sonrasında 16 bin kişinin karşısında oynamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.Yaşadığı sakatlık sonrasında turnuva kadrosundan çıkartılan Pellegrini'nin kendileri için önemli bir futbolcu olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Lorenzo Pellegrini bizim için çok önemli bir oyuncu. Farklı şekillerde oynayabilen bir oyuncu. Son sakatlığı bizi çok üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ona çok güveniyoruz. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. İtalya'nın Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli katkısı olabilecek bir oyuncu. Umarım en kısa sürede kendisine gelir ve toparlar" dedi.

