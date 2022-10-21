Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Şirket bu hafta 2 oyunu ücretsiz hale getirdi. Bu oyunların ilki 179 TL değerinde olan Fallout 3: Game of the Year Edition olurken, ikincisi ise 31 TL değerindeki Evoland Legendary Edition oldu.
Bu oyunların ikisinin Steam'deki toplam değeri 210 TL olurken, 27 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e kadar kütüphanelere eklenebilecek.
FALLOUT 3: GAME OF THE YEAR EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
İşlemci: 2.4 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğeri
Bellek: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)
Depolama: 7 GB
DirectX: DirectX®: 9.0c
Ekran Kartı: 256 MB RAM'e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 /ATI X850)
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
İşlemci: Intel Core 2 Duo işlemci
Bellek: 2 GB RAM
Depolama: 7 GB
DirectX: DirectX®: 9.0c
Ekran Kartı: 512 MB RAM'e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 8800 serisi, ATI 3800 serisi)
EVOLAND LEGENDARY EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows Vista
İşlemci: Intel 2.0ghz Core 2 Duo
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 1 GB
DirectX: DirectX 10
Ekran Kartı: Nvidia 260 GTS / Radeon HD 4850
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel i5 3.1 Ghz Quad core
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 2 GB
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / Radeon HD 7800