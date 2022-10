Epic Games'ten oyunseverlere müjde! Toplamda 210 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games, bu hafta bomba gibi oyunlarla oyunseverleri mutlu etti. Şirket, Fallout 3: Game of the Year Edition ve Evoland Legendary Edition'ı kullanıcılarıon erişimine açtı. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 14:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 14:07