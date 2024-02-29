Sony'nin her ay PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunduğu PlayStation Plus'ta Mart 2024 oyunları belli oldu. Sony yaptığı açıklama ile PS Plus Mart 2024 oyunları için beklenen listeyi paylaştı. İşte ayrıntılar...

Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. PlayStation Plus'ın Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu.

Oyunlar resmi olarak 5 Mart'ta erişime açılacak ve 4 Nisan'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.

İşte PlayStation Plus Mart oyunları:

* EA Sports F1 23 (PS5, PS4)

* Sifu (PS5, PS4)

* Hello Neighbor 2 (PS5, PS4)

* Destiny 2: The Witch Queen (PS4, PS5)