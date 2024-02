Sony PlayStation Plus (PS Plus) Mart oyunları belli oldu!

Sony PlayStation Plus (PS Plus) Mart oyunları belli oldu!

Sony'nin her ay PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunduğu PlayStation Plus'ta Mart 2024 oyunları belli oldu. Sony yaptığı açıklama ile PS Plus Mart 2024 oyunları için beklenen listeyi paylaştı. İşte ayrıntılar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 29.02.2024- 19:01