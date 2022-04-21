Nvidia'nın bulut oyun teknolojisi GeForce Now kütüphanesine bu hafta God of War dahil 8 yeni oyun ekleniyor. GeForce Now müjdeyi ise resmi Twitter adresinden verdi. İşte o oyunlar...

Nvidia GeForce Now sistemi için her hafta olduğu gibi sisteme eklenecek yeni oyunlarla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun eklenecek.

God of War'ın 4. yıldönümünde GeForce Now, resmi Twitter adresinden yayınladığı bir fotoğrafla oyunculara müjdeyi vermiş oldu.

Bu paylaşımda God of War'ın GeForce Now'a geleceği de kesinleşmiş oldu.

İŞTE GEFORCE NOW'A BU HAFTA EKLENECEK OYUNLAR

* Lila's Sky Ark (Steam'de Yeni Sürüm)

* Lumote: The Mastermote Chronicles ( Steam'de Yeni Sürüm)

* MotoGP22 (Steam'de Yeni Sürüm)

* Terraformers (Steam'de Yeni Sürüm)

* Warstride Challenges (Steam'de Yeni Sürüm)

* EQI (Steam)

* God of War (Steam ve Epic Games Store)

* Twin Mirror (Steam ve Epic Games Store)