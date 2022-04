The Forest serisinin devamı Sons Of The Forest oyununun çıkış tarihi ertelendi!

Popüler açık dünya ve hayatta kalma oyunu The Forest'ın devamı olan Sons Of The Forest oyununun çıkış tarihi ertelendi. Daha önce bu yılın mayıs ayında çıkacağı açıklanan oyunun, yıl sonuna ertelendiği resmi olarak duyuruldu.

Açık dünya dinamiklerinin yanı sıra hayatta kalma yönünün de oldukça yüksek olacağı açıklanan Sons Of The Forest oyununun ertelendiği resmi olarak duyuruldu. Bu türün başarılı örneklerinden ve oldukça sevilen yapımlardan biri olan The Forest oyununun devamı niteliğindeki Sons Of The Forest'in çıkış tarihi sene sonuna kaydırıldı.

Sons Of The Forest çıkış tarihi ertelendi

Sons Of The Forest için son açıklama geçtiğimiz yıl Aralık ayında gelmiş ve oyunun Mayıs ayında çıkacağı belirtilmişti. Yapım ekibi tarafından yapılan resmi açıklama ile oyunun çıkış tarihinin sene sonuna kaydırıldığı duyuruldu. Ekim 2022 tarihi verilse de gün olarak kesin bir ifadede bulunulmadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Selam millet, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Sons Of The Forest için Mayıs 2022 çıkış tarihimizin aşırı iddialı olduğunu fark ettik. Hayatta kalma oyunlarında bir sonraki adım vizyonumuzu sunabilmek için çıkış tarihimizi Ekim 2022'ye taşımaya karar verdik."

Endnight Games ekibi tarafından geliştirilen Sons Of The Forest için ilk olarak 2021 yılı hedeflenmiş fakat oyunun 2022 yılına sarktığı açıklanmıştı. Yapılan yeni erteleme ile birlikte oyunu merakla bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu. Yine de Unity grafik motoru kullanılarak geliştirilen oyunun kötü çıkıp hayal kırıklığı yaratmasındansa ertelenmesini tercih edebiliriz. İlk oyunda olduğu gibi inşa etme dinamiklerinin oldukça önemli olduğu Sons Of The Forest oyununda yeni inşa seçenekleri ve düşman çeşitleri de bulunacak. Yakın dövüş dinamiklerine daha fazla ağırlık verilecek olan oyunun bu türe yeni bir kan getirmesi de bekleniyor.