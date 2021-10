GTA The Trilogy: The Definitive Edition çıkış tarihi sızdı!

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen GTA The Trilogy: The Definitive Edition, nihayet ortaya çıktı. GTA sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, GTA The Trilogy: The Definitive Edition çıkış tarihini açıkladı.

PlayStation 2 dönemindeki GTA oyunlarını modern platforma taşıyan Rockstar Games, eski oyunları tekrar canlandıracak. GTA San Andreas, Vice City ve GTA III oyunlarını GTA The Trilogy: The Definitive Edition ile oyun severlere sunacağı açıklandı.

GTA The Trilogy: The Definitive Edition, Kasım ayında piyasaya sürülecek



Rockstar Games, GTA 3'ün 20. yıl dönümü için Grand Theft Auto Online'da GTA 3'e özel süprizler yapacak. Kostüm ve birkaç GTA 3'e özel ürün ile karşımıza çıkacağı tahmin edilen şirket, 11 Kasım 2021'de GTA 3'ün yıl dönümünü kutlayacak.

Güvenilir kaynaklardan bilgi aldığını belirten Tom Henderson, GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın 11 Kasım'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Rockstar Games, Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ancak şirket tarafından yapılan açıklama ne yazık ki yeterli değil.

Kasım ayından önce hayranların merakla beklediği Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition için fragman yayınlanması bekleniyor.

GTA The Trilogy: The Definitive Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

