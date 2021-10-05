Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'dan duygulandıran mesaj! Jose Semedo'nun eşi Soraia...
Yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, yakın arkadaşı Portekizli futbolcu Jose Semedo'nun eşi Soraia'nın ölümünden sonra, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. | Son dakika spor haberleri
Manchester United'lı dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, en yakın arkadaşlarından biri olan Jose Semedo'nun eşi Soraia'nın ani ölümü sonrası Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
RONALDO'NUN SEMEDO'NUN ACISINI PAYLAŞTI
Semedo'nun 34 yaşındaki eşi Soraia, perşembe günü bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ronaldo, Lizbon'dan eski takım arkadaşı olan Semedo'nun acısını paylaşmayı unutmadı.
"FUTBOL DAHİL HER ŞEYİN ARKA PLANDA KALDIĞI ZAMANLAR..."
36 yaşındaki Ronaldo, Semedo'nun eşinin vefatı sonrası Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Ronaldo, eşi Georgina, Semedo ve eşi Soraia'nın olduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı: "Futbol dahil her şeyin arka planda kaldığı zamanlar vardır. Hayatın bana verdiği en yakın arkadaşlardan biri Semedo'nun eşi sevgili Soraia, ne yazık ki geçen hafta aramızdan ayrıldı. Kardeşim Semedo'nun ve ailesinin bu acısını hiçbir şey silemez. Ama bugün, her zaman olduğu gibi bu zor zamanlar için yine birlikteyiz. Huzur içinde uyu sevgili arkadaşım. Seni asla unutmayacağız."
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