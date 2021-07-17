Son dakika spor haberi: Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den flaş tepki! "Vedat Muriqi..."

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, İtalyan ekibinin başında çalışmalara başladı. Lazio'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'ye, antrenman esnasında bir taraftar tepki gösterdi. İtalyan teknik adam ise o taraftar karşısında Kosovalı oyuncuyu savundu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, sezon öncesi hazırlık dönemi için kolları sıvadı. Takımın başında çalışmalarını sürdüren İtalyan teknik adam ile bir taraftar arasında, antrenman esnasında ilginç bir olay yaşandı. Bir taraftar geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'ye tepki gösterdi. O seyircinin yanına giden Sarri ise oyuncusunu savundu. Maurizio Sarri taraftara, "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!" dedi.

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