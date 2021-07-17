17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemiyle ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kul, sarı-lacivertlilerin yeniden kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili "Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Fenerbahçe de Muriqi'yi istiyor ama kulüp buna sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)
17.07.2021
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