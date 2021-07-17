Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemiyle ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kul, sarı-lacivertlilerin yeniden kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili "Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Fenerbahçe de Muriqi'yi istiyor ama kulüp buna sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

ABONE OL