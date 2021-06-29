29 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'tan flaş sözler! "Sorumluluk benim"

Didier Deschamps: Sorumluluk benim!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten mücadeleyi, İsviçre kazandı. Maçın ardından Fransa teknik direktörü Deschamps, "Sorumluluk benim" ifadelerini kullandı. (EURO 2020 haberleri)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Fransa, İsviçre'ye elenerek turnuvaya veda etti. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Göreve devam edip etmeyeceği sorulan Deschamps, "Mesele bu değil. Bu kadroda birlik ve beraberlik var. Sorumlu benim. İşler kötüye giderken ben onlarlayım, onlar da benimle. Bunu yönetmek için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'ye de sahip çıkan Deschamps, "Sonuna kadar savaştık ama penaltılar her zaman acımasızdır. Kimse Kylian Mbappe'ye kızamaz" dedi.

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