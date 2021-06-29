Son dakika spor haberi: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'tan flaş sözler! "Sorumluluk benim"
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten mücadeleyi, İsviçre kazandı. Maçın ardından Fransa teknik direktörü Deschamps, "Sorumluluk benim" ifadelerini kullandı. (EURO 2020 haberleri)
Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Fransa, İsviçre'ye elenerek turnuvaya veda etti. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Göreve devam edip etmeyeceği sorulan Deschamps, "Mesele bu değil. Bu kadroda birlik ve beraberlik var. Sorumlu benim. İşler kötüye giderken ben onlarlayım, onlar da benimle. Bunu yönetmek için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'ye de sahip çıkan Deschamps, "Sonuna kadar savaştık ama penaltılar her zaman acımasızdır. Kimse Kylian Mbappe'ye kızamaz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?