2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Portekiz, Belçika'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından mücadele kadar konuşulan bir başka olan da Cristiano Ronaldo'nun hareketi oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından öfkelenen Portekiz'in kaptanı, bazubandını çıkarıp yere attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Cristiano Ronaldo'nun kaptanlık pazubandını çıkarıp yere atması büyük tepki çekti. Portekizli futbolseverler, yıldız oyuncunun bu hareketini milli takıma saygısızlık olarak yorumladı.

DAHA ÖNCE DE FIRLATMIŞTI, AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKMIŞTI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta verilmeyen gole sinirlenen Cristiano Ronaldo'nun yere fırlattığı pazubandı gündem yaratmıştı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son dakikalarındaki pozisyonda çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

SMA HASTASI BİR BEBEK İÇİN KULLANILDI

Yaşananlar sonrası bir sembol olarak gösterilen Ronaldo'nun pazubandı için çok önemli ve duyarlı bir karar alındı. Sırbistan maçında yere atılan ve tüm dünyada haber olan kaptanlık pazubandının Sırbistan'da SMA hastası 6 aylık Gavrilo bebeğin tedavisinde kullanmak üzere açık arttırmayla satışa sunulduğu duyurulmuştu.

Elde edilen 64 bin euro, SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmıştı.

HOCASI DESTEK OLMUŞTU

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Portekiz Teknik Direktörü Santos, Sırbistan maçının ardından, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak" ifadelerini kullanmıştı.

"TAM BİR SAHTEKAR"

Eski Manchester United efsanesi Roy Keane, Portekiz ile Belçika arasına oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından flaş ifadeler kullandı. Portekiz'in Belçika'ya elenmesinin ardından Felix ve Bruno Fernandes'e yüklendi. Keane, Atletico Madrid forması giyen genç oyuncuya "sahtekar" dedi. Maçın ikinci yarısında oyuna alınan ve ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini yaşayan Felix, kaçırdığı gol ile Roy Kean'in ağır eleştirilerine maruz kaldı.

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