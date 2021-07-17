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Son dakika spor haberi: Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den flaş tepki! "Vedat Muriqi..."

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, İtalyan ekibinin başında çalışmalara başladı. Lazio'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'ye, antrenman esnasında bir taraftar tepki gösterdi. İtalyan teknik adam ise o taraftar karşısında Kosovalı oyuncuyu savundu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
17.07.2021
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