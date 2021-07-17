17 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den flaş tepki! "Vedat Muriqi..."
Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, İtalyan ekibinin başında çalışmalara başladı. Lazio'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'ye, antrenman esnasında bir taraftar tepki gösterdi. İtalyan teknik adam ise o taraftar karşısında Kosovalı oyuncuyu savundu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
17.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Olay iddia! "Sporting Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet edecek"
- Olay iddia! "Sporting Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet edecek"
- Ghezzal, Galatasaray'a Mı Yoksa Beşiktaş'a Mı Daha Yakın? Emre Kaplan Ve Sercan Dikme Açıkladı
- "Ghezzal transferi 24 saat içinde..."
- Flaş Mesut yorumu! "Arsenal ve Real Madrid'de..."
- Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi!
- Sarri'den flaş tepki! Vedat Muriqi...
- Sarri'den flaş tepki! Vedat Muriqi...
- Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası