23 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi!

Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

'de 38. ve son hafta maçları oynandı. Sezonun tamamlanmasının ardından Avrupa vizesi alan takımlar da belli oldu.

Ligde Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışan takımlardan , konuk ettiği 'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 69 puanla ligi 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

'nin puansız kapattığı son hafta maçının ardından ligi ilk 4 içinde bitirme olasılığı yakalayan ise bu avantajı değerlendiremedi.

, 41. dakikada , 76. dakikada (kendi kalesine), 87. ve 90+6. dakikalarda 'ın ağları sarmasıyla deplasmanda rakibini 4-2 yendi. Leicester City'nin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere kaydetti.

Bu sonuçla 67 puanlı Chelsea'nin ardında kalarak ligi 66 puanla 5. sırada tamamlayan Leicester City'de milli oyuncu , 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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ŞAMPİYON&NBSP;FARKLI KAZANDI

Şampiyonluğu önceki haftalara garantileyen , konuk ettiği 'ı Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Sergio Agüero'nun (2) fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi.

Lig ikincisi ise konuk olduğu Wolverhampton Wanderers'ı 13. dakikada Anthony Elanga ve 45+4. dakikada Juan Mata'nın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 39. dakikada Nelson Semedo kaydetti.

HARRY KANE GOL KRALI OLDU

Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United'ın küme düştüğü 'de 2020-2021 sezonu gol krallığı yarışını, rakip fileleri 23 kez havalandıran İngiliz santrafor Harry Kane kazandı.

Kane'i, 22 golle Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve 18 golle Manchester Unitedlı Bruno Fernandes izledi.

Chelsea mağlubiyetle kapattı! haberin devamı

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