24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Riyad Mahrez gönülleri fethetti! Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı...

Mahrez'den örnek davranış! Filistin bayrağı açtı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon bitiren Manchester City'nin yıldız ismi Riyad Mahrez, düzenlenen kupa merasiminde 'in zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.

İngiltere Premier Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Manchester City, Etihad Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Ligin son haftasında konuk ettiği Everton'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.

MAHREZ FİLİSTİN BAYRAĞIYLA KATILDI

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, 'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.

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