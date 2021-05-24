Son dakika spor haberi: Riyad Mahrez gönülleri fethetti! Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı...
Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon bitiren Manchester City'nin yıldız ismi Riyad Mahrez, düzenlenen kupa merasiminde İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.
İngiltere Premier Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Manchester City, Etihad Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Ligin son haftasında konuk ettiği Everton'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.
MAHREZ FİLİSTİN BAYRAĞIYLA KATILDI
Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.
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