Aston Villa 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Aston Villa'nın gollerini 43. dakikada Traore ve 52'de El-Ghazi kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 70'de Chilwell'in ayağından geldi. 59. dakikada Werner'in attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca konuk ekipte 89. dakikada Azpilicueta direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 3 maç aradan sonra kazandı ve sezonu 55 puanla 11. sırada tamamladı. Chelsea ise 67 puanla 4. sırada bitirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig