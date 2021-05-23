Aston Villa 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Aston Villa'nın gollerini 43. dakikada Traore ve 52'de El-Ghazi kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 70'de Chilwell'in ayağından geldi. 59. dakikada Werner'in attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca konuk ekipte 89. dakikada Azpilicueta direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 3 maç aradan sonra kazandı ve sezonu 55 puanla 11. sırada tamamladı. Chelsea ise 67 puanla 4. sırada bitirdi.

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