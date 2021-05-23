23 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea mağlubiyetle kapattı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.05.2021

'in 38. ve son haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

'in 38. ve son hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Aston Villa'nın gollerini 43. dakikada ve 52'de El-Ghazi kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 70'de 'in ayağından geldi. 59. dakikada 'in attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca konuk ekipte 89. dakikada Azpilicueta direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 3 maç aradan sonra kazandı ve sezonu 55 puanla 11. sırada tamamladı. Chelsea ise 67 puanla 4. sırada bitirdi.

Şampiyon Inter galibiyetle kapattı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Şampiyon Inter galibiyetle kapattı! Şampiyon Inter galibiyetle kapattı!
Barcelona sezonu 3. bitirdi! Barcelona sezonu 3. bitirdi!
İspanya'nın en büyüğü Atletico! İspanya'nın en büyüğü Atletico!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör