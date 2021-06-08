08 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi final primini Hessler 06'ya bağışladı!

İlkay Gündoğan'dan örnek davranış!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

takımlarından 'nin Türk kökenli Alman oyuncusu , kulübünün 'nde final oynadıkları için ödediği 300 bin Euro'luk primi, çocukluğunda formasını giydiği takımına yapılması planlanan yeni saha için bağışladı. | Son dakika spor haberleri

şehrinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, belediye başkanı , kulübün ihtiyacı olan suni çim sahanın yapılabilmesi için bağışta bulunan 'a teşekkür etti.

Yapılan bu bağışın projenin yarısını finanse ettiği ve geri kalan kısmın belediye tarafından karşılanacağı duyurularak, "Gündoğan'ın bağışı olmasaydı bu proje tamamlanamazdı" ifadesine yer verildi.

'in ilçesinden 'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri olan , çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği kulübün bir sahaya ihtiyacı olduğunu duyan futbolcunun, çok etkilenip böyle bir bağış yapmak istediğini söyledi.

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