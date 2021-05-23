23 Mayıs 2021, Pazar
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Şampiyon M. City kapanışı farklı yaptı! Manchester City 5-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Manchester City sahasında Everton'u konuk etti. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Manchester City ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada De Bruyne, 14'te Gabriel Jesus, 53. dakikada Foden, 71. ve 76. dakikalarda ise Sergio Agüero kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 36. dakikada Sigurdsson penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City sezonu 86 puanla şampiyon olarak tamamladı. Everton ise 59 puanla 10. sırada bitirdi.
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