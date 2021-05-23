23 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyon M. City kapanışı farklı yaptı! Manchester City 5-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyon M. City kapanışı farklı yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

'in 38. ve son haftasında şampiyon sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

'in 38. ve son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada , 14'te , 53. dakikada , 71. ve 76. dakikalarda ise Sergio Agüero kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City sezonu 86 puanla şampiyon olarak tamamladı. Everton ise 59 puanla 10. sırada bitirdi.

Chelsea mağlubiyetle kapattı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi! Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi!
Chelsea mağlubiyetle kapattı! Chelsea mağlubiyetle kapattı!
Şampiyon Inter galibiyetle kapattı! Şampiyon Inter galibiyetle kapattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör