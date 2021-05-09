İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında West Ham United ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında West Ham United ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Everton maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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