25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona takibini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Futbol Ligi'nin 32. haftasında , deplasmanda 'i 'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

. Futbol Ligi'nin 32. haftasında , deplasmanda 'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takım, 27. dakikada 'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Hemen karşılık veren Barcelona, 28 ve 35. dakikalarda 'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçın 65. dakikasında Villarreal'den , 'ye yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Barcelona, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Puanını 71'e çıkaran 3. sıradaki Barcelona, haftayı 'e karşı aldığı beraberlikle kapatan 2. basamaktaki ile puanını eşitledi.

'da 73 puanla lider olan , bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak.

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