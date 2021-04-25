İspanya 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takım, 27. dakikada Samu Chukwueze'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Hemen karşılık veren Barcelona, 28 ve 35. dakikalarda Antoine Griezmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçın 65. dakikasında Villarreal'den Manuel Trigueros, Lionel Messi'ye yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Barcelona, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Puanını 71'e çıkaran 3. sıradaki Barcelona, haftayı Real Betis'e karşı aldığı beraberlikle kapatan 2. basamaktaki Real Madrid ile puanını eşitledi.

La Liga'da 73 puanla lider olan Atletico Madrid, bu akşam deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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