İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Wolverhampton ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Wolverhampton ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Brighton maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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