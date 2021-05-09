09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Manchester United maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 16:05 'ta canlı yayınlanacak.

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