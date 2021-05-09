09 Mayıs 2021, Pazar
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Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Aston Villa ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Aston Villa ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Manchester United maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 16:05 S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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