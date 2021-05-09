İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Arsenal ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Arsenal ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Bromwich maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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