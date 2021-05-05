Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig’de seyirci kararı! Ev sahibi takım...
Son dakika spor haberi: Ingiltere Premier Lig'de heyecan devam ederken, flaş bir karar alındı. Son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. Birleşik Krallık hükümetinin kapanma kısıtlamalarını hafifletmesinin ardından lig yönetimi, sezon bitmeden her takıma taraftarlarıyla bir maç oynaması için bu kararı aldığını vurguladı. Karar doğrultusunda deplasman ekibi taraftarları ise maçlara alınmayacak. Lig yönetimi, kulüplerin taraftarları stadyumlara geri getirme doğrultusunda yaptığı planlara da güvendiklerini belirtti.
Bu kararın ardından 37'nci hafta maçları 18-19 Mayıs, son hafta karşılaşmaları ise 23 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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