15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'da 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Köln maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da 'de canlı yayınlanacak.

Freiburg - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Roma - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Roma - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör