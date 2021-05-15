Almanya Bundesliga'da 33. haftasında Hertha Berlin ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hertha Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Köln maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ