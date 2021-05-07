07 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplere ağır ceza!

UEFA'dan o kulüplere ağır ceza! Avrupa Süper Ligi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

, ve 'dan 12 kulüp Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış ve bu oluşum gelen tepkiler üzerine dondurulmuştu. 9 kulüp bu organizasyondan çıkarken; , ve ise projeden ayrılmadıklarını açıklamıştı. , 'ne katılan 12 kulübe ceza kestiğini açıkladı. İşte detaylar...

'dan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtildi.

Buna göre, Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon avro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon avro ceza ödeyecek.

oluşumuyla tüm resmi bağlarını koparmak için gerekli adımları atacak olan 9 kulüp, Avrupa genelindeki gençlik projelerinde harcanmak üzere toplam 15 milyon avro bağışta bulunacak. Kulüplerin el konulan gelirleri de aynı amaçla kullanılacak.

Girişimden ayrıldığını duyurmayan , ve kulüpleri ise derhal UEFA'nın disiplin kurullarına havale edilecek.

CEFERIN: UEFA BU KULÜPLERLE DAHA SONRA İLGİLENECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, 'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

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