Lille - Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Bitime 3 maç kala zirvede yer alan Lille, deplasmanda Lens'i mağlup edip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lens - Lille maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de bitime 3 maç kala Lille, Paris Saint-Germain'in 1 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, derbi mücadelesinde karşılaşacağı Lens deplasmanından da 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmenin peşinde...

LENS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in Lens deplasmanına konuk olacağı derbi maçı bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LENS-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lens: Farinez; Medina, Bade, Gradit; Clauss, Cahuzac, Fofana, Doucoure, Haidara; Ganago, Sotoca

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Soumare, Xeka, Bamba; David, Burak Yılmaz

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