O fotoğrafı olay olmuştu... Real Madrid'de Eden Hazard özür diledi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Chelsea'ye 2-0 kaybettiği maçın ardından Chelsea'li futbolcularla güldüğü fotoğraf ortaya çıkan Real Madrid'li Eden Hazard, taraftardan özür diledi.
Hazard, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üzgünüm. Bugün hakkında yazılanları okudum ve Madrid taraftarlarını rencide etmek gibi bir niyetim yoktu. Madrid'de oynamak her zaman hayalimdi ve buraya kazanmaya geldim. Sezon bitmedi ve birlikte lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Haydi Madrid." ifadelerini kullandı.
Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın ardından Chelsea'deki eski takım arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir şekilde, gülerek, şakalaşmış ve bu görüntüler basında yayımlanmıştı.
İspanyol basınında, Hazard'ın "saygısızlık ettiği, elenmelerinden hiçbir şekilde üzülmediği" yazılarak, Real Madrid'den gönderilmesini savunan yorumlar yapılmıştı.
Real Madrid taraftarları da sosyal paylaşım sitelerinde Hazard'ı hedef alan ifadeler paylaşmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...