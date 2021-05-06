06 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

O fotoğrafı olay olmuştu... Real Madrid'de Eden Hazard özür diledi

O fotoğrafı olay olmuştu... Hazard özür diledi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında 'ye 2-0 kaybettiği maçın ardından Chelsea'li futbolcularla güldüğü fotoğraf ortaya çıkan 'li , taraftardan özür diledi.

Hazard, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üzgünüm. Bugün hakkında yazılanları okudum ve Madrid taraftarlarını rencide etmek gibi bir niyetim yoktu. Madrid'de oynamak her zaman hayalimdi ve buraya kazanmaya geldim. Sezon bitmedi ve birlikte lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Haydi Madrid." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın ardından 'deki eski takım arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir şekilde, gülerek, şakalaşmış ve bu görüntüler basında yayımlanmıştı.

İspanyol basınında, Hazard'ın "saygısızlık ettiği, elenmelerinden hiçbir şekilde üzülmediği" yazılarak, 'den gönderilmesini savunan yorumlar yapılmıştı.

Real Madrid taraftarları da sosyal paylaşım sitelerinde Hazard'ı hedef alan ifadeler paylaşmıştı.

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