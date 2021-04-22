22 Nisan 2021, Perşembe
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Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Florentino Perez'den Türkiye yorumu
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz günlerde 12 takımın anlaşmaya vardığı Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını açıkladı. Perez açıklamasında Türkiye örneği de verdi. İşte detaylar...
Real Madrid Başkanı Florentino Perez Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını açıkladı. Perez ayrıca Türkiye örneği de verdi.
Perez yaptığı açıklamada, Türkiye'den de Avrupa Süper Ligi'ne takımların çağırılabileceğine işaret etti.
İspanyol yöneticinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Diğer fikirlere de açığız ancak mesela daha küçük liglerden bir takım girmek isterse, örneğin Türkiye'den, buradaki problem paranın, rekabetin olacağı büyük maçlardan gelecek olması. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz."
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