22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Florentino Perez'den Türkiye yorumu

Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Perez'den Türkiye yorumu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Başkanı , geçtiğimiz günlerde 12 takımın anlaşmaya vardığı 'nin askıya alındığını açıkladı. Perez açıklamasında örneği de verdi. İşte detaylar...

Başkanı 'nin askıya alındığını açıkladı. Perez ayrıca örneği de verdi.

Perez yaptığı açıklamada, Türkiye'den de Avrupa Süper Ligi'ne takımların çağırılabileceğine işaret etti.

İspanyol yöneticinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Diğer fikirlere de açığız ancak mesela daha küçük liglerden bir takım girmek isterse, örneğin Türkiye'den, buradaki problem paranın, rekabetin olacağı büyük maçlardan gelecek olması. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz."

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