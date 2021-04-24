24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 33. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi 'Maviler' 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada kaydetti. Mücadelede ev sahibi adına 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 58'e yükseltirken ise 55 puanda kaldı.

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