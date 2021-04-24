24 Nisan 2021, Cumartesi
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West Ham United 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında West Ham United sahasında Chelsea'yi ağırladı. Mücadeleyi 'Maviler' 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada Timo Werner kaydetti. Mücadelede ev sahibi adına Balbuena 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 58'e yükseltirken West Ham ise 55 puanda kaldı.
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