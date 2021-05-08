08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga'da Bayern Münih şampiyon oldu!

Bayern Münih üst üste dokuzuncu kez şampiyon!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'da , 'un 'i 3-2 mağlup etmesinin ardından, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. , üst üste 9, toplamda 31. şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde () , 2020-2021 sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Bundesliga'nın 32. haftasına 71 puanla lider giren Münih, en yakın takipçisi 'in deplasmanda 'a 3-2 yenilmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Böylelikle Bayern Münih üst üste 9'uncu, toplamda ise 31. şampiyonluğuna ulaştı.

Borussia Dortmund, 'nda oynanan karşılaşmada Leipzig'i 7. dakikada ile 51. ve 87. dakikada 'nun attığı gollerle 3-2 yendi.

Leipzig'in golleri 63. dakikada ve 77. dakikada 'dan geldi.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Leipzig ise 64 puanda kaldı.

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