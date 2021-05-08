Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga'da Bayern Münih şampiyon oldu!
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Borussia Dortmund'un Leipzig'i 3-2 mağlup etmesinin ardından, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bayern, üst üste 9, toplamda 31. şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, 2020-2021 sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Bundesliga'nın 32. haftasına 71 puanla lider giren Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'in deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenilmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Böylelikle Bayern Münih üst üste 9'uncu, toplamda ise 31. şampiyonluğuna ulaştı.
Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leipzig'i 7. dakikada Marco Reus ile 51. ve 87. dakikada Jadon Sancho'nun attığı gollerle 3-2 yendi.
Leipzig'in golleri 63. dakikada Lukas Klostermann ve 77. dakikada Dani Olmo'dan geldi.
Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Leipzig ise 64 puanda kaldı.
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