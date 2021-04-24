24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Metz 1-3 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU-ÖZET

PSG maç fazlasıyla lider!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Saint-Germain () deplasmanda 'e konuk oldu. Mücadeleyi Paris temsilcisi 3-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren , 34. haftada Saint-Symphorien Stadı'nda 'e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 4. dakikada yıldız oyuncusu 'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede ev sahibi Metz, 46. dakikada 'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan PSG, 59. dakikada Mbappe ve 89. dakikada penaltıdan 'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 72'ye yükselten PSG, maç fazlasıyla 'in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Metz ise 43 puanda kaldı.

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