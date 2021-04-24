24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leverkusen rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'nın 31. haftasında sahasında 'u ağırladı. 4 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

'nın 31. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücalede 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Bailey, 80'de ve 90+1'de kaydetti. 'un tek golü ise 90+1'da Andre Silva'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte B. Leverkusen 50 puana yükselirken, Frankfurt ise 56 puanda kaldı.

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