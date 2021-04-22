22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

EURO 2020 hakemleri İstanbul'da kamp yapacak

EURO 2020 hakemleri İstanbul'da kamp yapacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak () turnuvasında görev alacak hakemler, İstanbul'da kampa girecek ve maçlara buradan gidip gelecek.

Uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerde ve 'ye büyük güven duyan , 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak İstanbul'u seçti. UEFA tarafından görevlendirilen ve hakemi 'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacak ve tüm hazırlıklarını, eğitimlerini ve antrenmanlarını kamp merkezi olarak seçtikleri İstanbul'da gerçekleştirecek.

Hakemler ilk olarak seçilen Video Yardımcı Hakemler ile birlikte 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. Kamp boyunca VAR eğitimleri için TFF Riva Hasan Doğan tesislerinde bulunan ve Avrupa'nın en gözde merkezleri arasında yer alan TFF VAR Merkezi kullanılacak.

başlamadan önce hakemler finaller için 7 Haziran 2021'de İstanbul'a gelerek kampa girecek ve yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Bu süre zarfında hakemler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020 müsabakalarına İstanbul Havalimanı'ndan seyahatlerini gerçekleştirecek, maçlara buradan gidip gelecek.

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