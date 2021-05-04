04 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bayern Münih'te bir devir sona eriyor! Javi Martinez...

Bayern'de bir devir sona eriyor! O futbolcu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

ekiplerinden 'te bir devir sona eriyor. Kulüpte 9 yıl forma giyen oyuncu ile yolların ayrılacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

(Bundesliga) takımlarından milli futbolcu 'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih'in ve Martinez'in başarılı 9 yılın ardından birbirine veda edeceği belirtilerek 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmaması konusunda kulübün ve oyuncunun anlaştığı belirtildi.

Martinez, 9 yıl boyunca Bayern Münih ailesinin bir parçası olduğundan gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Bu 9 yılı unutmayacağını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, birlikte kazandığı şampiyonluklardan dolayı da mutlu olduğunu kaydetti.

Bayern Münih Başkanı de, Javi Martinez'in bu kulübün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirterek, Martinez'e gelecekte her şeyin iyisini diledi.

2012'de Bayern Münih'e transfer olan Javi Martinez, ekibiyle şimdiye kadar 8 lig şampiyonluğu, 2 , 5 kez ve 2 kez 'nı kazandı.

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