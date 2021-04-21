21 Nisan 2021, Çarşamba

FUTBOL

UEFA Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de görev alacağını açıkladı

UEFA'dan Çakır'a görev!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

UEFA, Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de görev alacağını açıkladı. UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri; 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde 'da kampa girecek.

UEFA, Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de görev alacağını açıkladı.

UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2020'de 51 maçın sorumluluğunu üstlenecek 18 hakem ve onların hakem yardımcı takımlarını atadı.

Seçilen hakemlerin tam listesi (alfabetik sırayla):

(Almanya)
Cüneyt Çakır (Türkiye)
(İspanya)
(İsveç)
(İsrail)
(Romanya)
(Rusya)
(Romanya)
Bjorn Kuipers (Hollanda)
(Hollanda)
(İspanya)
(İngiltere)
(İtalya)
Soares Dias (Portekiz)
(Almanya)
(İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)

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