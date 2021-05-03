İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Burnley ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Burnley ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - West Ham United maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ