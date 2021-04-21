21 Nisan 2021, Çarşamba

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Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus - Parma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

İtalya Serie A'nın 32. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Parma maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te 'de canlı yayınlanacak.

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