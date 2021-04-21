21 Nisan 2021, Çarşamba
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Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Parma karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Juventus ile Parma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JUVENTUS - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Juventus - Parma maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
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