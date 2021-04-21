23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Spezia - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile Inter karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPEZIA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spezia - Inter maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te 'de canlı yayınlanacak.

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