21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Cadiz - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nın ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cadiz - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cadiz - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CADIZ - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cadiz - Real Madrid maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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