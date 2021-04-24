24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 2 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern şampiyonluğu erteledi! İşte maçın golleri...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Almanya 'nın 31. haftasında , deplasmanda 05 ile kozlarını paylaştı. Ligde lider konumda bulunan , kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. 'in öğrencileri, deplasmanda Mainz engeline takıldı ve şampiyonluk ihtimalini gelecek haftalara taşıdı.

Almanya 'nın 31. haftasında lider , 'e konuk oldu. 'in 10 puan önünde zirvedeki yerini koruyan , bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak 'in öğrencileri ve 'un gollerine engel olamadı ve şampiyonluk ihtimalini sonraki maçlara bıraktı.

Bayern'in tek golü ise 90+4'te 'den geldi.

bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Mainz 05 1-0 Bayern Münih 1-0 Bayern Münih

GOL | Mainz 05 2-0 Bayern Münih

GOL | Mainz 05 2-1 Bayern Münih

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
B. Dortmund Devler Ligi umudunu sürdürdü! B. Dortmund Devler Ligi umudunu sürdürdü!
Liverpool uzatmada yıkıldı! Liverpool uzatmada yıkıldı!
Metz Paris Saint Germain PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Metz Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör