24 Nisan 2021, Cumartesi
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Mainz 2 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05 ile kozlarını paylaştı. Ligde lider konumda bulunan Bayern, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Hans Flick'in öğrencileri, deplasmanda Mainz engeline takıldı ve şampiyonluk ihtimalini gelecek haftalara taşıdı.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih, Mainz'e konuk oldu. İkinci Lepzig'in 10 puan önünde zirvedeki yerini koruyan Bayern, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Hans Flick'in öğrencileri Burkardt ve Quaison'un gollerine engel olamadı ve şampiyonluk ihtimalini sonraki maçlara bıraktı.
Bayern'in tek golü ise 90+4'te Lewandowski'den geldi.
Mainz 05 bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti.
MAÇIN GOLLERİ
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