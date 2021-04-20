20 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Yeni format onaylandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde değişenler...

Yeni format onaylandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde değişenler...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

, 2024-2025 sezonundan itibaren için yenilenen formatı onayladı. Takım sayısından, tek bir lige dönmesine kadar birçok yeniliği içinde barındıran format, İcra Kurulu tarafından kabul gördü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

, formatında değişikliğe gitti. 2024-2025 sezonundan itibaren uygulanması planlanan yeni format, 'nda oybirliğiyle onaylandı.

futbolunun olumlu geleceğini güvence altına almak ve tüm paydaşların değişen ihtiyaçları karşılamak için tasarlandığı belirtilen yeni formatta, kıra genelinde açık rekabet ve sportif liyakat ilkesine olan bağlılığa vurgu yapıldı. 32 takımdan 36 takıma çıkacak olan organizasyonda en büyük değişiklik ise turnuvanın grup aşamasından tek bir lige dönmesi. Her kulüp iç sahada ve deplasmanda toplamda 6 maça çıkmak yerine, en az 10 farklı rakibe karşı 5 iç saha, 5 de deplasman maçına çıkacak. Ligin en iyi 8 takımı otomatik olarak eleme aşamasında yer alacak. 9. ile 24 sırada yer alan takımla, son 16'ya kalmak için oynayacak. Bu format değişikliği ve için de uygulanacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, bir takımın kendi yerel ligindeki performansına bağlı olacak.


CEFERİN: "AVRUPA FUTBOL MİRASINI KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ"


Yeni formatla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı , "Bu yeni format, Avrupa çapında yerel oyunun statüsünü ve geleceğini de destekliyor. Yerel performansın, nitelik kazanmanın anahtarı olması gerektiği ilkesini koruyor, dayanışma ve açık rekabet ilkelerini yeniden teyit ediyor. Bu gelişmiş format, sahada elde edilen sonuçlar sayesinde Avrupa'daki herhangi bir takımın 'ne katılma hayalini hala canlı tutacak ve sadece Avrupa futbolundaki herkes için uzun vadeli refah ve büyüme sağlayacaktır. Futbol, kıtamızda paylaşılan değerler, gelenekler ve duygularla zenginleştirilmiş sosyal ve kültürel bir hazinedir. Avrupa futbolunun yönetim organı ve sorumlu görevlileri olarak, Avrupa'da futbolun gelecekteki olumlu gelişimine liderlik ederken bu mirası korumak da bizim rolümüzdür. Her seviyedeki ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar için bunu yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne erişimin yeniden dengelenmesi, maç tarihleri, final formatı, katsayılar ve mali dağılım gibi konularla ilgili yıl sonuna kadar daha fazla karar alınacak. UEFA aynı zamanda, tüm Avrupa futboluna olan güçlü mali taahhüdünü yeniden teyit edecek" açıklamasını yaptı.

Ceferin'den Avrupa Süper Ligi tepkisi! haberin devamı

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