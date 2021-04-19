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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi tepkisi! "Açgözlülük..."

Ceferin'den Avrupa Süper Ligi tepkisi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'nın 3 büyük ligindende 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurdu. Bunun üzerne Başkanı Aleksander Ceferin'den çok sert bir tepki geldi. Ceferin bu kararı alanlar için, "Açgözlülük" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Ligi kararına şiddetle karşı çıkarken, ağır sözler sarf etti.

Ceferin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu kararı alan kulüpleri açgözlülükle suçladı.

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İşte o sözler;

"Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Hepimiz, bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz."

Başkanı ve Başkanı 'a tepki gösteren UEFA başkanı Aleksander Ceferin, "Hayatımda birçok şeyi gördüm, birçok insanla tanıştım ancak ve Agnelli gibisini görmedim. Perşembe ve Cumartesi günü ikisiyle de konuştum ve bizim reformlarımızı desteklediklerini söylediler. Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Hepimiz, bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz."

"MEN ETMEK İÇİN YASAL TAVSİYE ALDIK"

Ceferin ayrıca, UEFA'nın kulüplerini bu sezon ve 'nden men etmek için yasal tavsiye aldıklarını açıkladı.

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