30 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-2 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona fırsat tepti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'nın 33. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan sahasında 'yı konuk etti. devi mücadelede 1-0 öne geçmesine karşın rakibine 2-1 boyun eğdi ve liderlik için fırsat tepti.

'da şampiyonluk yarışı veren , sahasında 'yı konuk etti. Bordo-mavili ekip, kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşmada rakibine sahasında 2-1 yenilerek avantaj tepti. Barcelona, 23'üncü dakikada 'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

63'üncü dakikada Machis'in attığı golle skora dengeyi getiren Granada, 79'uncu dakikada Molina'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla 71 puanda kalan Barcelona, 3'üncü sırada yer alırken, Granada puanını 45'e yükseltti. Bordo-mavililer, ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Valencia'nın konuğu olacak.

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